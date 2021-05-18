Вор в законе Огонек объявил голодовку в московском СИЗО из-за несогласия с делом

58-летний вор в законе Александр Окунев, известный в криминальных кругах как Огонек, переведен из СИЗО-4 «Медведь» в больницу «Матросской Тишины» в связи с тем, что объявил голодовку. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам Окунева, он протестует против незаконного привлечения к уголовной ответственности — по этой причине в мае обвиняемый отказался от приема пищи.

Огонька задержали в ноябре 2018 года в Балашихе за незаконный оборот наркотиков. В марте 2019-го он был осужден на 10 месяцев. Сразу после этого, уже в СИЗО, ему предъявили обвинение по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ.

Вины он не признает, на допросах заявляет, что вором никогда не был и никакими криминальными структурами не руководил. Несмотря на это, обвинение ему было предъявлено в окончательной редакции, в ближайшее время дело будет направлено в суд.

Как пояснил собеседник «Ленты.ру», воровские законы после введения статьи 210.1 изменились: если раньше вор в законе, прилюдно сказавший, что таковым не является, автоматически лишался статуса, то сейчас это перестало считаться недостойным поступком.

Александр Окунев родился в Ленинграде в 1962 году. В марте 1994 года во время отбывания наказания во «Владимирском централе» был коронован ворами Эдиком Асатряном (Осетрина-старший) и Александром Северовым (Север). Считается активным сторонником воровских традиций, пользуется серьезным авторитетом среди славянских и части кавказских воров. Поддерживал тесные отношения с вором в законе Юрием Пичугиным, с которым у него пересекались интересы.

Мужчина судим десять раз, из своих 58 лет 31 год провел в местах лишения свободы, почти всегда выполняя роль «смотрящего». Согласно приговорам судов, семь лет он отбывал не в колониях, а в тюрьмах, где режим наиболее строг.