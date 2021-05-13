Убийство в Грузии столкнуло двух самых влиятельных воров в законе

Убийство, совершенное в Грузии, столкнуло двух самых влиятельных воров в законе — лидера преступного мира России Захария Калашова, известного в криминальных кругах как Шакро Молодой, и лидера сухумского воровского клана Мераба Джангвеладзе (Сухумского). Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

К обострению отношений между Калашовым и Джангвеладзе привел конфликт двух приближенных к ним воров в законе: Джейрана Кинцурашвили (сторонник Шакро Молодого) и Мамуки Квижинадзе (сторонник Мераба Сухумского). Сторонники последних из жителей Грузии стали выяснять друг с другом отношения.

Чтобы урегулировать этот спор, Джейран и Мамука договорились встретиться в турецком Трабзоне один на один. Но Джейран узнал, что Мамука собирается привести с собой на встречу нескольких воров в законе, а потому уклонился от нее и перестал выходить на связь.

Мамука расценил это как трусость и косвенное подтверждение неправоты людей Джейрана. Поэтому Мамука поставил под сомнение воровской титул своего оппонента и устроил избиение его сторонников. Тогда Джейран через посредников обратился за помощью к своему боссу Шакро Молодому.

Тот, в свою очередь, решил, что Мамука необоснованно поставил под сомнение воровской титул его приближенного Джейрана. Заручившись такой поддержкой, люди последнего застрелили в Грузии их обидчика из друзей Мамуки. Сам Мамука после этого улетел в Италию к своему боссу Мерабу Сухумскому.

Когда Мераб Сухумский узнал о решении Шакро Молодого, то возмутился тем, что Шакро дал неправильную оценку действиям Мамуки Квижинадзе и даже не выслушал его. Мераб Сухумский также счел, что Шакро не стоит вовлекаться в чужие проблемы, пока он не разрешит свои. Кроме того, Мераб упомянул, что подельники Шакро — бывшие сотрудники правоохранительных органов, что в будущем может стать предметом отдельного разговора между самыми влиятельными ворами в законе.