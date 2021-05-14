Ставший первым осужденным за организацию ОПС вор в законе Леший вышел на свободу

Один из лидеров организованного преступного сообщества (ОПС) «Общак» на Дальнем Востоке, вор в законе Олег Шохирев, известный в криминальном мире как Леший, Малек, а также Пенсионер, вышел на свободу из самарской колонии. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным агентства, авторитет вышел из тюрьмы раньше, чем полагается, — он отсидел 16 вместо 20 лет, к которым его приговорили в 2005 году.

46-летний Шохирев — представитель младшего поколения воров в законе, он был ближайшим соратником лидера «Общака» Евгения Васина (Джема). Так, Леший вместе с двумя другими авторитетами, приближенными к Джему, стал одним из первых осужденных в России по статье 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ.

Васин был коронован кавказцами в 1986 году и сформировал в дальневосточном регионе воровское сообщество. В 2001 году его отравили в СИЗО Хабаровска.