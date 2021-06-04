Голодающий в СИЗО вор в законе Огонек потребовал освободить его от титула

Вор в законе Александр Окунев, известный в криминальных кругах как Огонек, объявивший в московском СИЗО голодовку, потребовал освободить его от титула. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МК».

Уточняется, что это связано с ответственностью по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ — обвинение по этому делу ему предъявили уже в следственном изоляторе. По данным издания, если голодовка затянется, у Огонька появится шанс избавиться от нового уголовного преследования.

Кроме того, раньше вор в законе, сказавший, что им не является, автоматически лишался такого статуса. Сложность ситуации Окунева состоит в том, что сейчас это не считается недостойным поступком в криминальной среде.

По словам авторитета, коронация осталась для него в далеком прошлом. Ранее Окунев также заявлял в ходе допросов, что никогда не имел влияния в криминальных структурах. Однако ему никто не верит.

В марте 1994 года Александра Окунева короновали воры Эдик Асатрян (Осетрина-старший) и Александр Северов (Север) во время отбывания наказания во «Владимирском централе». Он судим десять раз, 31 год из 58 лет жизни провел в местах лишения свободы, почти всегда выполняя роль «смотрящего». Согласно приговорам судов, семь лет он отбывал не в колониях, а в тюрьмах, где режим наиболее строг.