19 российских заключенных объявили сухую голодовку

19 заключенных исправительной колонии №3, которая находится в городе Сафоново (Смоленская область), объявили сухую голодовку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по региону.

Представители ведомства отметили, что осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений написали официальные заявления о начале голодовки. Заключенные приняли такое решение из-за нежелания соблюдать режимные требования.

Трое из арестантов «совершили акты аутоагрессии» (причинение себе физического или психического вреда). Все участники протеста отказались от госпитализации и не нуждаются в медицинской помощи, отметили в УФСИН.

В пресс-службе добавили, что уже проводят проверку по факту голодовки. При этом «учреждение функционирует в штатном режиме, ситуация находится под контролем».

Ранее 58-летний вор в законе Александр Окунев, известный в криминальных кругах как Огонек, был переведен из СИЗО-4 «Медведь» в больницу «Матросской Тишины» в связи с тем, что объявил голодовку.