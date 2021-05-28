Внучка Шушкевича объявила голодовку в Польше

Внучка первого руководителя независимой Белоруссии Станислава Шушкевича объявила бессрочную голодовку в Польше. Об этом сообщает «Наша Нiва».
Стася Глинник и еще одна активистка начали акцию возле здания Еврокомиссии в Варшаве. Они требуют от европейских чиновников ввести новые санкции против президента Александра Лукашенко.
Шушкевич заявил журналистам, что он не имеет отношения к решениям внучки. «Я бы хотел, чтобы она нормально работала и жила, но она мне говорит: "Дед, тебе стыдно за меня не будет"», — отметил он.
Политик рассказал, что внучка сначала училась в белорусском вузе и участвовала в протестах. «Так когда узнали, что у нее дед Шушкевич, то начали травить ее. В итоге она бросила всё — и поехала в Варшаву. Стася считала, что не хочет иметь ничего общего с этим сбродом, который осуждает ее за нормальные поступки», — заявил он.
23 мая в Минске экстренно приземлился летевший из Афин в Вильнюс самолет компании Ryanair после сообщения о бомбе на борту. Белорусские силовики задержали двух пассажиров лайнера: бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку. В Европе и США анонсировали новые санкции против властей Белоруссии.