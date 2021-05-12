Устроивший стрельбу в казанской школе объявил голодовку

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе Казани, отказался от еды и объявил голодовку. Сейчас бывший ученик гимназии №175 помещен в одиночную камеру в изолятор временного содержания, сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, стрелявший дерзко отвечает на вопросы полицейских и следователей. Никаких требований он не выдвигал.

Ранее сообщалось, что у подозреваемого Галявиева врачи диагностировали заболевание головного мозга. На протяжении последних месяцев, по словам родственников, он вел себя агрессивно и вспыльчиво, жаловался на сильные головные боли.

Стрельба в школе произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию, выяснилось, что Галявиев действовал в одиночку. По последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали. Обвинение Галявиеву следователи планируют выдвинуть 12 мая, после чего будет решен вопрос о его аресте.