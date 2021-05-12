Россия
 
Последние новости
Девушка сменила стрижку и прославилась в сети сходством с принцессой Дианой
На Украине создали новое ведомство по борьбе с экономическими преступлениями
Медведчук приехал в Генпрокуратуру Украины и заявил о готовности к аресту
В Кремле рассказали о работе над законопроектом о гражданском оружии
ХАМАС запустило ракеты неподалеку от ядерного центра Израиля
Обвиняемым по делу «Зимней вишни» попросили дать до 14,5 года колонии
Стали известны последние слова погибшей учительницы из казанской школы
Путину доложили о покинувших Омск
Бывший участник Comedy Club рассказал о конфликте в коллективе
Новости партнеров
Прослушать новость

Устроивший стрельбу в казанской школе объявил голодовку

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: Telegram-канал BAZA

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе Казани, отказался от еды и объявил голодовку. Сейчас бывший ученик гимназии №175 помещен в одиночную камеру в изолятор временного содержания, сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, стрелявший дерзко отвечает на вопросы полицейских и следователей. Никаких требований он не выдвигал.

Ранее сообщалось, что у подозреваемого Галявиева врачи диагностировали заболевание головного мозга. На протяжении последних месяцев, по словам родственников, он вел себя агрессивно и вспыльчиво, жаловался на сильные головные боли.

Стрельба в школе произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию, выяснилось, что Галявиев действовал в одиночку. По последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали. Обвинение Галявиеву следователи планируют выдвинуть 12 мая, после чего будет решен вопрос о его аресте.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Устроивший стрельбу в казанской школе признался в массовом убийстве
Следователи рассказали о неадекватности устроившего стрельбу в школе Казани
Стал известен диагноз устроившего стрельбу в казанской школе