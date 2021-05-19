Племянника первого президента Абхазии убили из мести за смерть воров в законе

В Сухуми снайпер застрелил племянника первого президента Абхазии Кемала Ардзинбу, связанного, по данным журналистов, с криминальным миром республики. Об этом сообщается на сайте МВД Абхазии.

По данным ведомства, сообщение о стрельбе поступило 18 мая в 17:40 по местному времени. Выехавшие на место происшествия полицейские обнаружили раненного Ардзинбу. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

В городе объявили план «Перехват», возбуждено уголовное дело.

Как пишет издание «Кавказ.Реалии», убитый имел авторитет в криминальном мире, хотя статуса вора в законе у него не было. Источники издания связывают убийство Ардзинбы с местью за тройное убийство на Набережной махаджиров, к которому он якобы был причастен. Тогда были убиты воры в законе Алхас Авидзба и Астумур Шамба. В перестрелке также погибла официантка ресторана.

Кроме того, журналисты сообщают, что так как у первого президента республики Владислава Ардзинбы не было прямого наследника мужского пола, родной племянник стал его названным сыном — он получил соответствующую роль в семье и в обществе.

В 2004 году сообщалось о покушении на Кемала Ардзинбу. Высокопоставленный источник в правоохранительных органах Абхазии заявил, что случившееся связано с «разборками, которые лежат вне плоскости политики».