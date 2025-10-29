Последние секунды жизни вора в законе Камо в украинском СИЗО попали на видео

Камера наблюдения сняла момент смерти вора в законе Камо Московского в СИЗО

Последние секунды жизни вора в законе Камо Московского в украинском СИЗО попали на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Прайм Крайм».

Камера наблюдения сняла момент, на котором мужчина стоял у стола, а потом упал спиной на пол.

Ранее сообщалось, что на территорию Украины Камо Московский перебрался после последнего срока в России, который отбыл в 2020 году. Год спустя 59-летний Камо оказался в Черниговском пункте временного пребывания иностранцев, куда его поместили после задержания украинские полицейские, где он наладил криминальные связи и организовал регулярные поставки наркотиков в миграционные центры.