Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:48, 29 октября 2025Силовые структуры

Последние секунды жизни вора в законе Камо в украинском СИЗО попали на видео

Камера наблюдения сняла момент смерти вора в законе Камо Московского в СИЗО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Последние секунды жизни вора в законе Камо Московского в украинском СИЗО попали на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Прайм Крайм».

Камера наблюдения сняла момент, на котором мужчина стоял у стола, а потом упал спиной на пол.

Ранее сообщалось, что на территорию Украины Камо Московский перебрался после последнего срока в России, который отбыл в 2020 году. Год спустя 59-летний Камо оказался в Черниговском пункте временного пребывания иностранцев, куда его поместили после задержания украинские полицейские, где он наладил криминальные связи и организовал регулярные поставки наркотиков в миграционные центры.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Варшава сообщила о перехвате российского самолета-разведчика. Он летел над Балтикой и не нарушал воздушное пространство Польши

    Россиянам дали совет по подготовке квартиры к суточной аренде

    На стеле Красноармейска заметили российский флаг

    Матвиенко поздравила с днем рождения «работающую с утра до ночи» Набиуллину

    Набиуллина подсчитала россиян с самозапретом на кредиты

    План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом

    Лукашенко созвонился с главой Казахстана

    Петров трогательно обратился к покойному Роману Попову

    45-летняя Анна Семенович раскрыла секрет молодости на видео в купальнике

    Трамп признался в любви премьеру Индии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости