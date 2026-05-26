Россиянин избил возлюбленную костылем

В Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали мужчину, избившего возлюбленную костылем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия») УК РФ.

По данным ведомства, 43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес возлюбленной семь ударов костылем по всему телу. У пострадавшей диагностировали множественные кровоподтеки, закрытая черепно-мозговая травма и перелом пальца.

Злоумышленник задержан. По данной статье ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

