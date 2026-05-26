Постсоветская страна возобновила экспорт золота

15:28, 26 мая 2026Экономика

Bloomberg: Узбекистан экспортировал золота на полтора миллиарда долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

После полугодового перерыва Узбекистан возобновил экспорт золота. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на Национальный статистический комитет этой постсоветской республики.

Оказалось, что за первые четыре месяца года страна экспортировала немонетарного золота на 1,5 миллиарда долларов. Большая часть была продана в апреле. Агентство обратило внимание, что Узбекистан, добывающий в год около 130 тонн золота, фактически прекратил экспорт после сентября, его центральный банк стал одним из крупнейших в мире покупателей этого драгоценного металла.

Отмечается, что золото остается ключевым буфером для экономики Узбекистана и важным источником экспортных и бюджетных поступлений.

В апреле стало известно, что центральные банки ряда государств начали активнее сокращать свои золотые резервы. Регуляторы перешли от скупки этого металла к продаже на фоне проблем с ликвидностью из-за войны на Ближнем Востоке. По данным CNBC, наиболее активно продают металл центробанки развивающихся стран. В 2026 году самым заметным продавцом стала Турция, чьи золотые резервы сократились на 131 тонну.

