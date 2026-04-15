Центробанки мировых держав начали распродавать золото

CNBC: Центробанки ряда стран продают золотые запасы из-за нефтяного кризиса

Центральные банки ряда государств начали активнее сокращать свои золотые резервы. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Отмечается, что в последние месяцы регуляторы мировых держав переходят от скупки золота к продаже на фоне проблем с ликвидностью из-за войны на Ближнем Востоке. Как объясняют эксперты, золото подешевело примерно на 12 процентов по сравнению с январским пиком, вступив в период снижения стоимости.

По данным телеканала, наиболее активно продают металл Центробанки развивающихся стран. В 2026 году самым заметным продавцом стала Турция, чьи золотые резервы сократились на 131 тонну. Еще одним продавцом стала Гана. Кроме того, возможность реализации рассматривал регулятор Польши.

Ранее мировые цены на золото и серебро перешли к заметному росту на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В начале марта серебро дорожало на 5,81 процента, до 89,43 доллара. Позднее его стоимость обрушилась ниже отметки в 65 долларов за тройскую унцию, это произошло впервые с 5 февраля.