Экономика
12:56, 10 марта 2026Экономика

Цены на ключевые драгметаллы перешли к росту из-за войны в Иране

Стоимость золота и серебра заметно выросла из-за кризиса на Ближнем Востоке
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В ходе торгов во вторник, 10 марта, мировые цены на золото и серебро перешли к заметному росту на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные Comex (подразделения Нью-Йоркской товарной биржи).

К 12:52 по московскому времени стоимость золота увеличилась на 1,77 процента и вплотную приблизилась к отметке в 5194 доллара за тройскую унцию. Серебро к тому моменту подорожало на 5,81 процента, до 89,43 доллара.

Эксперты связывают рост цен на ключевые драгоценные металлы с эскалацией на Ближнем Востоке. В условиях геополитической напряженности в регионе золото и серебро воспринимаются участниками глобального фондового рынка в качестве традиционных «активов-убежищ». В результате спрос на них растет, а предложение по-прежнему остается ограниченным. Это в итоге толкает котировки драгметаллов вверх.

Впрочем, ценовая ситуация может кардинально измениться в случае прекращения совместной военной операции США и Израиля в Иране, предупреждают эксперты. Серебро и золото, отмечал аналитик Natixis Бернард Дахна, являются высоковолатильными биржевыми товарами, которые остро реагируют на изменение внешних факторов. В случае скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке, о чем ранее говорил глава Белого дома, стремительный рост цен на драгметаллы может обернуться не менее стремительным падением.

