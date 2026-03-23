Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:41, 23 марта 2026Экономика

Цены на ключевой драгметалл упали до минимума

Биржевая стоимость серебра упала ниже $65 за унцию впервые с 5 февраля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Edgar Su / Reuters

В ходе торгов в понедельник, 23 марта, стоимость серебра опустилась ниже отметки в 65 долларов за тройскую унцию, это произошло впервые с 5 февраля. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На минимуме котировки одного из ключевых драгоценных металлов падали до 64,68 доллара. К 8:30 по московскому времени цены на серебро стабилизировались в районе 65,9 доллара. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило 5,45 процента.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Николай Масликов объяснял стремительное удешевление серебра спекуляциями трейдеров, которые поспешили зафиксировать прибыль, когда котировки демонстрировали противоположную динамику. Нынешняя коррекция, полагает эксперт, не имеет под собой значимых фундаментальных факторов.

В целом, серебро, как и золото, подвержено подобным ценовым колебаниям. Это объясняется высокой волатильностью драгоценных металлов. Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Скапенкер призывал россиян учитывать это обстоятельство. Наиболее оптимальной стратегией, пояснил он, стало бы дождаться стабилизации цен на глобальном рынке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о разрушениях в Ленобласти после налета дронов ВСУ

    Губернатор призвал убрать военные автомобили от мест скопления россиян

    В США Трампа назвали сумасшедшим из-за действий в Иране

    Любителей порно предупредили о риске эректильной дисфункции

    Российский губернатор обратился к жителям с просьбой

    Семейная пара попалась на обмане бойцов СВО на миллионы рублей

    Цены на ключевой драгметалл упали до минимума

    Украинских операторов БПЛА отправили в штурмовики

    В России рассказали об усилении мародерства ВСУ в двух городах

    Названы три веские причины громко стонать во время секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok