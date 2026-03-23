Цены на ключевой драгметалл упали до минимума

Биржевая стоимость серебра упала ниже $65 за унцию впервые с 5 февраля

В ходе торгов в понедельник, 23 марта, стоимость серебра опустилась ниже отметки в 65 долларов за тройскую унцию, это произошло впервые с 5 февраля. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На минимуме котировки одного из ключевых драгоценных металлов падали до 64,68 доллара. К 8:30 по московскому времени цены на серебро стабилизировались в районе 65,9 доллара. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило 5,45 процента.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Николай Масликов объяснял стремительное удешевление серебра спекуляциями трейдеров, которые поспешили зафиксировать прибыль, когда котировки демонстрировали противоположную динамику. Нынешняя коррекция, полагает эксперт, не имеет под собой значимых фундаментальных факторов.

В целом, серебро, как и золото, подвержено подобным ценовым колебаниям. Это объясняется высокой волатильностью драгоценных металлов. Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Скапенкер призывал россиян учитывать это обстоятельство. Наиболее оптимальной стратегией, пояснил он, стало бы дождаться стабилизации цен на глобальном рынке.

