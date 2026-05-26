Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:10, 26 мая 2026Путешествия

Пассажир самолета доплатил за дополнительное место для ног и оказался в «детском» кресле

Взрослый пассажир оказался в «детском» кресле в самолете KLM
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Dinesh chug / Shutterstock / Fotodom

Взрослый пассажир самолета авиакомпании KLM (Royal Dutch Airlines) доплатил за дополнительное место для ног и оказался в «детском» кресле. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Сообщается, что мужчина доплатил 115 долларов (около 8,2 тысячи рублей) за место у аварийных дверей с увеличенным пространством для ног. Уже в салоне он обнаружил, что пространства было много, но само сиденье — «детских» размеров, уместиться в него взрослому сложно.

Известно, что после полета недовольный пассажир направил жалобу на почту авиакомпании, однако на сообщение не отвечают уже восемь месяцев. Поэтому мужчина решил обратиться в СМИ, написать о случившемся в социальных сетях. Уточняется, что для освещения произошедшего он даже обратился в компанию, занимающуюся лотереями.

Ранее ряд кресел рухнул вместе с пассажиром во время взлета самолета. Сиденья оторвались от пола вместе с человеком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Москва анонсировала удары по центрам принятия решений в Киеве и призвала эвакуировать дипломатов. Что ответили в Европе?

    Звезда Comedy Woman рассказала о доведшем ее до слез письме отца-иностранца

    Чехия зафиксировала отказ половины стран от финансирования боеприпасов Киеву

    США подписали соглашение с Арменией

    Бывший муж Натальи Водяновой показал фото с выпускного их сына

    Лондон ударил по пути обхода антироссийских санкций

    Стойкий волчонок с поврежденной спиной смог выжить и влиться в стаю в российской степи

    Германия вызвала посла России

    Пассажир самолета доплатил за дополнительное место для ног и оказался в «детском» кресле

    Раскрыта тема разговора Макрона и Лукашенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok