Пассажир самолета доплатил за дополнительное место для ног и оказался в «детском» кресле

Взрослый пассажир самолета авиакомпании KLM (Royal Dutch Airlines) доплатил за дополнительное место для ног и оказался в «детском» кресле. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Сообщается, что мужчина доплатил 115 долларов (около 8,2 тысячи рублей) за место у аварийных дверей с увеличенным пространством для ног. Уже в салоне он обнаружил, что пространства было много, но само сиденье — «детских» размеров, уместиться в него взрослому сложно.

Известно, что после полета недовольный пассажир направил жалобу на почту авиакомпании, однако на сообщение не отвечают уже восемь месяцев. Поэтому мужчина решил обратиться в СМИ, написать о случившемся в социальных сетях. Уточняется, что для освещения произошедшего он даже обратился в компанию, занимающуюся лотереями.

