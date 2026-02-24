Реклама

Ряд кресел рухнул вместе с пассажиром во время взлета самолета

PYOK: Пассажир Batik Air рухнул вместе с рядом кресел во время взлета Boeing 737
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Darya Komarova / Shutterstock / Fotodom

Пассажир малайзийской авиакомпании Batik Air рухнул вместе с тремя креслами во время взлета самолета. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел на борту Boeing 737. Сиденья оторвались от пола вместе с человеком, сидевшим на ряду. Уточняется, что мужчина не пострадал, а бортпроводники оперативно отреагировали на ситуацию. Они пересадили клиента компании на свободное место. Авиаперевозчик проводит внутреннее расследование.

Ранее два индонезийских пилота авиакомпании Batik Air одновременно заснули на 28 минут во время полета. Первый пилот попросил напарника о перерыве и задремал. Проснувшись, мужчина понял, что его помощник тоже спит.

