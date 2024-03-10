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16:11, 10 марта 2024Путешествия

Индонезийские пилоты заснули на полчаса во время полета

AFP: в Индонезии два пилота заснули на 28 минут во время перелета

Фото: Joshua Roberts / Unsplash

Два индонезийских пилота авиакомпании Batik Air одновременно заснули на 28 минут во время полета и были отстранены от работы. Об этом сообщает агентство AFP.

Инцидент произошел 25 января во время перелета с острова Сулавеси в столицу страны Джакарту. Он привел к ряду навигационных сбоев, но находившиеся на борту 153 пассажира и члены экипажа не пострадали.

Как передает агентство, первый пилот попросил напарника отдохнуть. После полученного разрешения он передал ему управление самолетом. Однако второй пилот тоже заснул. Через несколько минут после зафиксированной передачи управления центр управления в Джакарте попытался связаться с самолетом, но не получил ответа.

Связаться с летчиками удалось лишь через 28 минут, когда проснулся первый пилот. Он немедленно разбудил коллегу, ответил центру управления и скорректировал траекторию полета. После инцидента самолет благополучно приземлился.

Участвовавшие в перелете пилоты временно отстранены от работы. «Мы проведем расследование и проверку ночных перелетов в Индонезии, связанную с управлением рисками усталости в Baltik Air и других операторов полетов», — передает агентство заявление генерального директора воздушного транспорта Кристи Энда Мурни.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Alaska Airlines, следовавший из Портленда, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за дыма на борту. Уточняется, что лайнер направлялся в Финикс, однако вскоре после взлета пассажиры из хвостовой части пожаловались на странный запах и пар.

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      Алиса Удовик
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