Пассажирский самолет вынужденно приземлился из-за дыма на борту

Daily Mail: лайнер Alaska Airlines вынужденно приземлился в Портленде из-за дыма

Пассажирский самолет авиакомпании Alaska Airlines, следовавший из Портленда, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за дыма на борту. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что лайнер направлялся в Финикс, однако вскоре после взлета пассажиры из хвостовой части пожаловались на странный запах и пар. Пилоты объявили о чрезвычайной ситуации и приземлились в Портленде. Людей высадили и отправили в город назначения на другом самолете.

Воздушное судно осмотрели специалисты, однако причину задымления установить не удалось.

Ранее самолет авиакомпании British Airways сменил курс и экстренно сел в лондонском аэропорту Хитроу из-за дыма в кабине пилотов. Сразу после посадки борта к нему подъехали несколько пожарных машин.