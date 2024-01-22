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17:40, 22 января 2024Путешествия

Пассажирский самолет экстренно сошел с маршрута из-за дыма в кабине пилотов

Самолет British Airways экстренно сел в Лондоне из-за дыма в кабине пилотов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет авиакомпании British Airways сменил курс и экстренно сел в лондонском аэропорту Хитроу из-за дыма в кабине пилотов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пассажирский лайнер Airbus A321 вылетел из Лондона утром 22 января и должен был приземлиться в Праге, но сошел с маршрута и вернулся в авиагавань примерно через час после отправления. Как пишет источник, сразу после посадки борта к нему подъехало несколько пожарных машин.

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Представитель авиакомпании сообщил журналистам, что пилоты решили развернуть самолет из-за «технической проблемы», но не уточнил, в чем именно заключалась неисправность. По данным таблоида, пассажиров рейса отправили в Прагу на запасном воздушном судне.

Ранее операторов Boeing призвали визуально проверять заглушки дверей на еще одной модели — 737-900ER. Этот самолет имеет такую ​​же конструкцию дверных заглушек, как лайнер MAX 9, у которого недавно в воздухе выпала секция фюзеляжа.

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      Мария Борисова
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