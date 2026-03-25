Депутат Водолацкий: Зеленский ответит перед трибуналом после завершения СВО

Президент Украины Владимир Зеленский предстанет перед трибуналом после того, как Россия одержит победу в конфликте. Как считает депутат Госдумы Виктор Водолацкий, украинский лидер виновен в проведении политики, которая нацелена на уничтожение православной веры и украинского народа. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Как уже говорил наш президент Владимир Путин, в Конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий главы государства даже в условиях военного положения. Зеленский и его окружение нелегитимны. Значит, СВО остается единственной причиной, по которой Зеленский находится у власти», — сказал парламентарий.

Он добавил, что после завершения СВО политическую карьеру Зеленского ждет крах. Водолацкий напомнил, что Зеленский разрушает храмы и святыни, и отправляет свой народ «в мясорубку», преследуя лишь одну цель — извлечь из этого выгоду.

Ранее посол российского МИД по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что есть вероятность того, что трибунал над украинскими военными преступниками будет проведен в международном формате, однако в первую очередь России следует полагаться только на себя.