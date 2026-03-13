Мирошник: Международный трибунал против Киева возможен

Есть вероятность того, что трибунал над украинскими военными преступниками будет проведен в международном формате, однако в первую очередь России следует полагаться только на себя. С таким мнением в беседе с ТАСС выступил посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник.

«В первую очередь мы должны рассчитывать на себя: на свою возможность защитить свои интересы, на свои возможности следственных и правоохранительных органов, на свои возможности судебных органов», — сказал дипломат.

Он пояснил, что возможно привлечение третьих стран в том случае, если они будут адекватными и не будут «замазаны» поддержкой противоположной стороны, чтобы можно было гарантировать чистоту процесса.

Ранее в Москве представили доклад о преступлениях киевского режима против пожилых.