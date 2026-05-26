07:30, 26 мая 2026

Пенсионеров в России предложили освободить от одного налога

Миронов предложил освободить пенсионеров от налога на владение садовым домом
Вячеслав Агапов
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Российских пенсионеров нужно освободить от уплаты налога на недвижимость с садовых домов площадью более 50 квадратных метров. Такое предложение внес лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов, его слова приводит РИА Новости.

По словам депутата, по действующему законодательству Герои Советского Союза и России, кавалеры ордена Славы трех степеней, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, пострадавшие от радиации, пенсионеры, родители и супруги погибших военнослужащих уже наделены льготой по налогу на имущество. Так, они могут не платить налог на один объект, которым они владеют — за квартиру, жилой дом, гараж или машиноместо.

В то же время на садовые дома льгота по уплате налога не распространяется.

«"Справедливая Россия" предлагает предоставить гражданам такую льготу. Принятие законопроекта позволит уменьшить налоговую нагрузку и улучшит качество жизни граждан, нуждающихся в поддержке со стороны государства», — пояснил Миронов.

Инициативу предлагают внести на рассмотрение палаты парламента во вторник

В 2026 году россиянам старше 65 лет доступен ряд федеральных льгот и доплат, а также региональных мер поддержки. Так, например, пенсионерам доступны и жилищно‑коммунальные льготы. Они могут оформить субсидию на оплату ЖКУ, если расходы на коммунальные услуги превышают установленную для региона долю от семейного дохода, получить скидку на оплату части коммунальных услуг и вывоза ТКО, а также льготы для малоимущих и одиноко проживающих пенсионеров.

