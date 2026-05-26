Россиянин сообщил полиции о совершенной им расправе

В Красноярском крае раскрыто убийство, совершенное 18 лет назад

В Красноярском крае следователи завершил расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя, который совершил расправу 18 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Его дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

8 января 2008 года в бассейне животноводческого комплекса колхоза «Маяк» в селе Нижний Суэтук нашли мужчину с множественными телесными повреждениями. Следствие тогда не смогло найти причастного.

В 2026 году правоохранители повторно проанализировали материалы дела, дополнительно допросили свидетелей и получили новую информацию. В итоге вышли на 64-летнего местного жителя. Под тяжестью доказательств мужчина признался и детально все рассказал на следственном эксперименте.

Выяснилось, что 7 января 2008 года он и потерпевший распивали спиртное в помещении животноводческого комплекса. В какой-то момент потерпевший обвинил фигуранта в краже. В ответ он нанес знакомому удар черенком вил в голову. Потерпевший потерял сознание. Злоумышленник перенес его в бассейн и скрылся. На следующий день он вернулся и сам сообщил в полицию о теле, надеясь отвести от себя подозрения.

