Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:15, 25 мая 2026Из жизни

Учительница изнасиловала двух школьников и домогалась еще четверых

В США учительницу обвинили в совращении шести школьников
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: FOX 5 Atlanta

В штате Джорджия, США, стали известны подробности дела учительницы-насильницы Марис Николс. Об этом сообщает Fox 5.

Ранее 25-летнюю учительницу биологии обвинили в том, что она изнасиловала подростка в классной кладовке, а потом — в своем автомобиле. Теперь следователям стало известно, что он был не единственной жертвой женщины. Они нашли еще как минимум пять школьников, которых она домогалась.

С одним из них у Николс был секс в его машине. Другим она отправляла фотографии и видео интимного характера. Одно из этих видео представляло собой запись прямого эфира, во время которого женщина мастурбировала секс-игрушкой. Среди зрителей той трансляции было два подростка младше 16 лет.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

Кроме того, Николс писала двум ученикам, как именно она хочет вступить с ними в интимную связь. Похожие сообщения от учительницы получала и школьница. Женщина советовала девочке посмотреть фильм «Пятьдесят оттенков серого», а потом обсуждала его с ней.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из Техаса, которая совратила ученика в 2016 году. В течение года женщина насиловала его в школьной кладовке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Смертный приговор для Киева и показательный пример для Запада. Чего стоит ожидать Украине после удара возмездия?

    В США назвали самое опасное место на планете

    Мужчина встретил Иисуса во время комы

    Секс-символ 2000-х годов удивил неузнаваемой внешностью

    Парам подсказали мощный инструмент для улучшения сексуальных отношений

    ЕС разочаровался в новом премьере Венгрии из-за его слов о России

    В Подмосковье пенсионерка лишилась жизни из-за шашлыка

    Раскрыты последствия ракетного обстрела российского города

    Раскрыта частая причина внезапной остановки сердца

    Российский регион подвергся массированной атаке дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok