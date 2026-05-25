Учительница изнасиловала двух школьников и домогалась еще четверых

В США учительницу обвинили в совращении шести школьников

В штате Джорджия, США, стали известны подробности дела учительницы-насильницы Марис Николс. Об этом сообщает Fox 5.

Ранее 25-летнюю учительницу биологии обвинили в том, что она изнасиловала подростка в классной кладовке, а потом — в своем автомобиле. Теперь следователям стало известно, что он был не единственной жертвой женщины. Они нашли еще как минимум пять школьников, которых она домогалась.

С одним из них у Николс был секс в его машине. Другим она отправляла фотографии и видео интимного характера. Одно из этих видео представляло собой запись прямого эфира, во время которого женщина мастурбировала секс-игрушкой. Среди зрителей той трансляции было два подростка младше 16 лет.

Кроме того, Николс писала двум ученикам, как именно она хочет вступить с ними в интимную связь. Похожие сообщения от учительницы получала и школьница. Женщина советовала девочке посмотреть фильм «Пятьдесят оттенков серого», а потом обсуждала его с ней.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из Техаса, которая совратила ученика в 2016 году. В течение года женщина насиловала его в школьной кладовке.

