06:57, 25 мая 2026Мир

ЕС разочаровался в новом премьере Венгрии из-за его слов о России

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Руководство Европейского союза (ЕС) разочаровалось в новом премьер-министре Венгрии Петере Мадьяре, поскольку тот отказался следовать «антироссийским директивам Брюсселя». Об этом сообщает газета Die Weltwoche.

«До высокопоставленных лиц ЕС постепенно начинает доходить, что новый премьер Венгрии не так уж сильно отличается от старого. Мадьяр их разочаровал. Он констатировал очевидное: "Мы победили [Виктора] Орбана, но это не изменило географию; Россия останется там, где она есть"», — указано в статье.

Отмечается, что радость чиновников из Брюсселя сошла на нет после того, как Мадьяр пообещал вернуться к покупке газа из России после окончания конфликта на Украине.

Ранее Мадьяр назвал условие возвращения Европы к закупкам российского газа. «Я полагаю, что когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии», — сообщил политик.

