Парам подсказали мощный инструмент для улучшения сексуальных отношений

Сексолог Алессандра Араужо заявила, что взаимная мастурбация является одним из самых недооцененных и при этом мощных инструментов для улучшения сексуальных отношений. Этот пикантный способ она подсказала парам в разговоре с изданием Metropoles.

Как пояснила Араужо, наблюдение за мастурбирующим партнером позволит понять, стимуляция каких зон доставляет ему наибольшее удовольствие, какой ритм он предпочитает, а также что ему нравится в постели в целом.

Кроме того, взаимная мастурбация является актом глубокого доверия, отметила специалистка. Так можно избавиться от стыда, который испытывают многие люди из-за собственного тела. Еще одним преимуществом этой сексуальной практики Араужо назвала минимальные физические усилия, поэтому она может использоваться для поддержания интимной связи в периоды, когда у партнера нет силы для обычного секса.

Ранее сексолог Алисия Синклер рассказала о запретах в сексе после определенного возраста. Она предупредила, что некоторые позы с годами могут стать недоступными.