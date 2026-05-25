Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 25 мая 2026Забота о себе

Парам подсказали мощный инструмент для улучшения сексуальных отношений

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Алессандра Араужо заявила, что взаимная мастурбация является одним из самых недооцененных и при этом мощных инструментов для улучшения сексуальных отношений. Этот пикантный способ она подсказала парам в разговоре с изданием Metropoles.

Как пояснила Араужо, наблюдение за мастурбирующим партнером позволит понять, стимуляция каких зон доставляет ему наибольшее удовольствие, какой ритм он предпочитает, а также что ему нравится в постели в целом.

Материалы по теме:
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения» Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
18 февраля 2021
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля 2022

Кроме того, взаимная мастурбация является актом глубокого доверия, отметила специалистка. Так можно избавиться от стыда, который испытывают многие люди из-за собственного тела. Еще одним преимуществом этой сексуальной практики Араужо назвала минимальные физические усилия, поэтому она может использоваться для поддержания интимной связи в периоды, когда у партнера нет силы для обычного секса.

Ранее сексолог Алисия Синклер рассказала о запретах в сексе после определенного возраста. Она предупредила, что некоторые позы с годами могут стать недоступными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Смертный приговор для Киева и показательный пример для Запада. Чего стоит ожидать Украине после удара возмездия?

    В США назвали самое опасное место на планете

    Мужчина встретил Иисуса во время комы

    Секс-символ 2000-х годов удивил неузнаваемой внешностью

    Парам подсказали мощный инструмент для улучшения сексуальных отношений

    ЕС разочаровался в новом премьере Венгрии из-за его слов о России

    В Подмосковье пенсионерка лишилась жизни из-за шашлыка

    Раскрыты последствия ракетного обстрела российского города

    Раскрыта частая причина внезапной остановки сердца

    Российский регион подвергся массированной атаке дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok