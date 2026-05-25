07:31, 25 мая 2026

Россиянам назвали одобренный кардиологами салат

Врач Гандельман заявил, что винегрет полезен для сердца и сосудов
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: AtlasStudio / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Герман Гандельман назвал в эфире программы «Жить здорово!» салат, полезный для сердца и сосудов. О нем врач рассказал в выпуске, доступном на сайте телеканала.

По словам Гандельмана, для сердца и сосудов полез винегрет. Врач объяснил, что в одном из основных ингредиентов салата — свекле — содержится оксид азота, расширяющий сосуды. Благодаря этому эффекту овощ может быть полезен при импотенции, уточнил доктор.

Он добавил, что в подсолнечном масле, которым заправляют винегрет, есть омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, также полезные для сердца. «То есть в принципе кардиологи одобряют винегрет», — констатировал Гандельман.

Его соведущий офтальмолог Михаил Коновалов рассказал, что блюдо также полезно для зрения благодаря вареной моркови. Как рассказал врач, в этом продукте содержится бета-каротин, укрепляющий глазные рецепторы.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что в салате цезарь содержится больше калорий, чем в хлебе. Доктор объяснила, что высокую энергетическую ценность блюду придает соус.

