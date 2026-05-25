Медведев высказался о деле Бутягина

08:27, 25 мая 2026

Медведев назвал акции устрашения против российских ученых обреченными на провал
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Razmik Zackaryan / Globallookpress

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высказался о деле российского археолога Александра Бутягина, которого заключили под стражу в Польше по запросу Украины, назвав акции устрашения против российских ученых обреченными на провал. Его слова приводит РИА Новости.

«Шантаж, провокации, угрозы и взятие в заложники – это, можно сказать, "фирменный стиль" наших врагов (...) Но акции устрашения против [ученых] обречены на провал. Как показывает история с археологом Бутягиным, наше государство в состоянии защитить своих граждан. А для врагов у нас свои "рекомендации по поведению", мы даем их наглядно и жестко, в ежедневном наступательном режиме», — обозначил Медведев.

По его словам, Россия в состоянии защитить своих граждан. Он также добавил, что принимаемые меры должны помогать защитить ученых, но не ограничивать их работу, поскольку «это станет исполнением мечты тех, кто всеми силами пытается изолировать российскую науку». При этом он призвал работающих за рубежом российских ученых к осторожности и предусмотрительности.

11 декабря 2025 года стало известно о задержании Александра Бутягина. Археолога заключили под стражу в Польше на основании международного ордера на арест, выданного Киевом за «уничтожение культурного наследия» во время проведения раскопок в Крыму.

В мае 2026-го сообщалось о возвращении ученого в Санкт-Петербург. В Кремле назвали освобождение Бутягина сложной и успешной миссией.

