08:24, 25 мая 2026

В США раскрыли срок и детали соглашения с Ираном

CNN: Меморандум США и Ирана предусматривает открытие Ормузского пролива
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Последние версии меморандума о взаимопонимании между США и Ираном предусматривают постепенное открытие Ормузского пролива и прекращение американской блокады иранских портов. После этого стороны займутся урегулированием других спорных моментов, таких как ядерная программа Ирана, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа, в соответствии с рамочным соглашением у сторон «есть 60 дней на согласование окончательных условий сделки».

По словам чиновника, соглашение гарантирует, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а также обяжет его отказаться от высокообогащенного урана. Вопрос утилизации запасов будет обсуждаться на следующем этапе переговоров.

«Важно понимать, что если Иран не выполнит своих обязательств, он ничего не получит. Нет пыли? Нет и долларов. По мере открытия пролива блокада пропорционально ослабевает. Это принцип "доверяй, но проверяй" на стероидах», — рассказал чиновник.

Ранее американский президент намекнул на возможное возобновление боевых действий в Иране. Он опубликовал в соцсетях фотографию с изображением ракеты, на которой содержится фраза «Благодарю за ваше внимание к этому вопросу».

