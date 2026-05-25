08:27, 25 мая 2026Мир

Рубио раскрыл план действий на случай провала мирной сделки с Ираном

Рубио: США либо заключат сделку с Ираном, либо прибегнут к иным вариантам
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stefano Costantino / Globallookpress.com

США прибегнут к альтернативным вариантам, если не смогут заключить хорошую сделку с Ираном. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио, передает Reuters.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон сначала попытается достичь мира дипломатическим путем, прежде чем использовать другие методы. О каких именно мерах идет речь, госсекретарь не уточнил.

Ранее газета Washington Post. сообщила, что Вашингтон и Тегеран предварительно договорились о продлении перемирия. По словам высокопоставленного чиновника в американской администрации, стороны выработали рамочный меморандум о взаимопонимании, который продлевает режим прекращения огня на 60 дней.

