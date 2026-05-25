В честь обладателя Кубка Гагарина в Ярославле назовут улицу или площадь

В честь обладателя Кубка Гагарина, хоккейного клуба «Локомотив», в Ярославле назовут улицу или площадь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«Приняли еще одно важное решение. В честь "Локомотива" будет названа одна из улиц, площадей или проспектов Ярославля. Запустим голосование примерно через неделю, и выбор сделают сами жители региона», — написал Евраев.
Также чиновник поздравил команду с победой в сезоне КХЛ. «Поздравляю команду, руководство клуба, тренерский штаб, главного партнера – Российские железные дороги и всех болельщиков. И в финале могу твердо заявить: кто чемпионы? Мы – чемпионы!», — заявил Евраев.
21 мая «Локомотив» во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. В финальной серии турнира ярославцы переиграли казанский «Ак Барс» со счетом 4-2.