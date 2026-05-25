Мужчина встретил Иисуса во время комы

Житель США увидел Иисуса во время комы и описал его внешность

Житель США Гейб Пуаро, переживший клиническую смерть после падения с электроскейтборда, утверждает, что во время 18-дневной комы встретился с Иисусом лицом к лицу и запомнил его внешность. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам мужчины, несчастный случай произошел с ним в октябре 2021 года: он ехал на электроскейтборде без шлема и ударился головой. Врачи сомневались, что им удастся спасти его жизнь. В коме, как утверждает Пуаро, его засосало в рай, где он увидел Иисуса Христа. Мужчина описал свое видение: «Он был ростом около 180-183 сантиметров, с кожей более темного оттенка, ближе к ближневосточному». Волосы Иисуса, по его словам, были средней длины, слегка вьющиеся. Наиболее точно облик Христа, по мнению мужчины, передан на Туринской плащанице, но даже она, не вполне соответствует его настоящей внешности.

Рай Пуаро описывает как город, который одновременно является частью Бога: «Дома, здания, памятники, библиотеки — они говорят о Нем. Книги в библиотеках: ты открываешь страницы, и Он — сама страница. Он — буквы, и это прекрасно». Пуаро также якобы получил информацию, что конфликты между людьми вдохновляются демонами, которые манипулируют нациями и президентами как марионетками.

Мужчина очнулся от комы, по его словам, «Духом Господним», а память «загрузилась обратно в мозг» за несколько дней. Пуаро, который и до аварии был набожным христианином, теперь посвятил жизнь рассказу о своем опыте. Медики его случай не комментируют. Представители церкви отнеслись к свидетельству с осторожностью.

Ранее мужчина из Германии заявил, что попал в ад после попытки суицида. По его словам, там его встретил дьявол.