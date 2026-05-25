Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 25 мая 2026Из жизни

Мужчина встретил Иисуса во время комы

Житель США увидел Иисуса во время комы и описал его внешность
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: PlNA / Shutterstock / Fotodom

Житель США Гейб Пуаро, переживший клиническую смерть после падения с электроскейтборда, утверждает, что во время 18-дневной комы встретился с Иисусом лицом к лицу и запомнил его внешность. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам мужчины, несчастный случай произошел с ним в октябре 2021 года: он ехал на электроскейтборде без шлема и ударился головой. Врачи сомневались, что им удастся спасти его жизнь. В коме, как утверждает Пуаро, его засосало в рай, где он увидел Иисуса Христа. Мужчина описал свое видение: «Он был ростом около 180-183 сантиметров, с кожей более темного оттенка, ближе к ближневосточному». Волосы Иисуса, по его словам, были средней длины, слегка вьющиеся. Наиболее точно облик Христа, по мнению мужчины, передан на Туринской плащанице, но даже она, не вполне соответствует его настоящей внешности.

Рай Пуаро описывает как город, который одновременно является частью Бога: «Дома, здания, памятники, библиотеки — они говорят о Нем. Книги в библиотеках: ты открываешь страницы, и Он — сама страница. Он — буквы, и это прекрасно». Пуаро также якобы получил информацию, что конфликты между людьми вдохновляются демонами, которые манипулируют нациями и президентами как марионетками.

Мужчина очнулся от комы, по его словам, «Духом Господним», а память «загрузилась обратно в мозг» за несколько дней. Пуаро, который и до аварии был набожным христианином, теперь посвятил жизнь рассказу о своем опыте. Медики его случай не комментируют. Представители церкви отнеслись к свидетельству с осторожностью.

Материалы по теме:
Параллельные жизни Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Параллельные жизниРазлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
24 января 2020
«Это все так странно» Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни
«Это все так странно»Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни
30 августа 2019

Ранее мужчина из Германии заявил, что попал в ад после попытки суицида. По его словам, там его встретил дьявол.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Смертный приговор для Киева и показательный пример для Запада. Чего стоит ожидать Украине после удара возмездия?

    В США назвали самое опасное место на планете

    Мужчина встретил Иисуса во время комы

    Секс-символ 2000-х годов удивил неузнаваемой внешностью

    Парам подсказали мощный инструмент для улучшения сексуальных отношений

    ЕС разочаровался в новом премьере Венгрии из-за его слов о России

    В Подмосковье пенсионерка лишилась жизни из-за шашлыка

    Раскрыты последствия ракетного обстрела российского города

    Раскрыта частая причина внезапной остановки сердца

    Российский регион подвергся массированной атаке дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok