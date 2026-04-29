В Туапсе началась эвакуация людей из домов рядом с НПЗ

В Туапсе из домов рядом с нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ), подвергшихся атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) эвакуировали 51 взрослого и девять детей. О начале проведения операции сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Накануне всех, кому это было необходимо, разместили в гостиницах Туапсе.

Огонь с горящего вторые сутки нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Туапсе перекинулся на многоквартирный дом. Пожар в здании уже ликвидировали.

Сведений о пострадавших нет. Как пояснили в оперативном штабе, жильцов на момент происшествия в доме не было.

Взрывы над Туапсе раздались в ночь на 28 апреля. По информации оперштаба региона, из-за атаки ВСУ в городе произошел новый пожар на объекте нефтяной промышленности. Мощное возгорание сняли на видео.

Под удары украинских беспилотных летательных аппаратов Туапсе попал в третий раз за две недели. Ранее сообщалось, что возгорание на НПЗ локализовали.