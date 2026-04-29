11:49, 29 апреля 2026Россия

В Туапсе началась эвакуация людей из домов рядом с НПЗ

Майя Назарова

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

В Туапсе из домов рядом с нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ), подвергшихся атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) эвакуировали 51 взрослого и девять детей. О начале проведения операции сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Накануне всех, кому это было необходимо, разместили в гостиницах Туапсе.

Огонь с горящего вторые сутки нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Туапсе перекинулся на многоквартирный дом. Пожар в здании уже ликвидировали.

Сведений о пострадавших нет. Как пояснили в оперативном штабе, жильцов на момент происшествия в доме не было.

Взрывы над Туапсе раздались в ночь на 28 апреля. По информации оперштаба региона, из-за атаки ВСУ в городе произошел новый пожар на объекте нефтяной промышленности. Мощное возгорание сняли на видео.

Под удары украинских беспилотных летательных аппаратов Туапсе попал в третий раз за две недели. Ранее сообщалось, что возгорание на НПЗ локализовали.

    Последние новости

    Кипящая нефть, черные облака и угроза экологической катастрофы. ВСУ вторую неделю атакуют Туапсе. Что там происходит?

    Пилот российского вертолета выслушал приговор за крушение

    В России ответили назвавшему русских падалью легенде украинского футбола

    Молодая россиянка искала последователей террористов через соцсети

    Названы доступные для россиян новинки Пекинского автосалона

    Букмекеры оценили шансы команды Малкина продолжить борьбу за Кубок Стэнли

    В Кремле сделали заявление о международном телефонном разговоре Путина

    В Кремле сделали новое заявление после ударов ВСУ по Туапсе

    В Госдуме возмутились отсутствию бесплатной медицинской помощи для одной категории россиян

    Политолог допустил судебный запрет для Трампа на продолжение войны в Иране

    Все новости
