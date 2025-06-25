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11:45, 25 июня 2025Россия

Власти Дагестана прокомментировали обыски у госсекретаря региона и основателя «Анжи»

Администрация Дагестана подтвердила проведение следственных действий в регионе
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Власти Дагестана подтвердили проведение следственных действий в регионе. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале администрации главы республики.

После сообщений об обысках у госсекретаря региона и основателя «Анжи» Магомед-Султана Магомедова, власти региона назвали действия силовиков соответствующими законодательству.

«Руководство республики находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами (...) Следственным органам оказывается всесторонняя помощь в проведении объективных расследований», — прокомментировали ситуацию в администрации.

Как сообщалось ранее, обыски могут быть связаны с делом о незаконной приватизации «Дагнефтебазы» и легализации доходов от ее деятельности — имущество подлежит конфискации. Официальной информации, подтверждающей это, пока нет.

ЖЗЛ
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