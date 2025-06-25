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10:00, 25 июня 2025Силовые структуры

Обыски проходят у госсекретаря Дагестана и основателя «Анжи». У него находили тайную квартиру в Москве за 95 миллионов рублей

У госсекретаря Дагестана и основателя «Анжи» Магомедова проводят обыски
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Baza

Сотрудники правоохранительных органов в Дагестане проводят обыски по более чем 40 адресам, связанным с основателем и бывшим президентом махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомедом-Султаном Магомедовым, являющимся также госсекретарем республики.

Силовики работают по адресу его проживания, в кабинете в здании правительства и по местам жительства родственников. О задержании самого Магомедова пока не сообщалось.

Очевидцы делятся кадрами работы вооруженных силовиков.

Обыски могут быть связаны с незаконной приватизацией «Дагнефтебазы»

Как пишет Baza, обыски могут быть связаны с делом о незаконной приватизации «Дагнефтебазы» и легализации доходов от ее деятельности — имущество подлежит конфискации. Однако на данный момент официальной информации, подтверждающей это, пока нет.

Известно, что до назначения на пост госсекретаря Республики Дагестан в 2021 году он больше 15 лет проработал в должности гендиректора «Дагнефтебазы». Ранее она принадлежала правительству, но в 2005 году стала частной.

Магомед-Султан Магомедов

Магомед-Султан Магомедов

Фото: Расулов Сергей / News Team / ТАСС

Имущество Магомедова и его родственников могут конфисковать

Теперь всю недвижимость чиновника и его близких могут конфисковать.

Уточняется, что ранее его уже ловили на сокрытии личного имущества. В 2017 году, когда Магомедов был депутатом Народного собрания Республики Дагестан, у него обнаружили тайную квартиру стоимостью 95 миллионов рублей в российский столице. Она была записана на его жену и не фигурировала в сведениях о доходах.

Кадр: Telegram-канал Baza

Как сообщили в местных правоохранительных органах, сейчас по адресам 69-летнего чиновника работают, в том числе, сотрудники центрального аппарата ФСБ России.

С утра проводятся обыски по ряду адресов, связанных с госсекретарем Дагестана, в том числе в его доме, в рамках ранее возбужденного уголовного дела

собеседник РИА Новости

Местные Telegram-каналы пишут, что головное дело возбуждено без субъекта, в нем также фигурирует легализация доходов с деятельности нефтебазы с момента приватизации. Обыски в том числе проходят и по московским адресам Магомедова, его сына и дочери.

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