Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:01, 25 июня 2025Силовые структуры

Стало известно об обысках у основателя «Анжи»

Shot: У основателя «Анжи» и госсекретаря Дагестана Магомедова проходят обыски
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал SHOT

У основателя и бывшего президента махачкалинского футбольного клуба «Анжи», госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова проходят обыски. Об этом в среду, 25 июня, стало известно Telegram-каналу Shot.

Других подробностей издание не приводит, однако уточняет, что Магомедов был назначен на должность госсекретаря Республики Дагестан в 2021 году. Кроме того, он является депутатом Госдумы шестого созыва.

Также канал публикует видеозаписи, предварительно, сделанные возле дома Магомедова. На кадрах запечатлены несколько сотрудников силовых ведомств с оружием, которые стоят на улице возле ворот.

Ранее сообщалось, что уд в Екатеринбурге изменил меру пресечения в отношении экс-начальника отдела семеноводства Минсельхоза Свердловской области Игоря Крупского, обвиняемого в выращивании конопли. Экс-чиновника отпустили из-под стражи на свободу под запрет определенных действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обысках у основателя «Анжи»

    Неймар прокомментировал продление контракта с «Сантосом»

    45-летняя певица Слава в микрошортах станцевала на пилоне

    Сотрудник энергетической компании не проснулся после секса с любовницей

    Доставщики еды устроили драку во дворе в Москве и попали на видео

    «Киев хочет чувствовать себя сильнее». Раскрыта уловка Зеленского перед встречей с Трампом в Гааге. В чем она заключается?

    Европеец назвал запретный вопрос для женщин в России

    В США назвали «Искандер» «головной болью» Киева

    Двух агентов молдавской разведки задержали в Москве

    «Большие яйца» покинули Белый дом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости