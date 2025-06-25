Стало известно об обысках у основателя «Анжи»

Shot: У основателя «Анжи» и госсекретаря Дагестана Магомедова проходят обыски

У основателя и бывшего президента махачкалинского футбольного клуба «Анжи», госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова проходят обыски. Об этом в среду, 25 июня, стало известно Telegram-каналу Shot.

Других подробностей издание не приводит, однако уточняет, что Магомедов был назначен на должность госсекретаря Республики Дагестан в 2021 году. Кроме того, он является депутатом Госдумы шестого созыва.

Также канал публикует видеозаписи, предварительно, сделанные возле дома Магомедова. На кадрах запечатлены несколько сотрудников силовых ведомств с оружием, которые стоят на улице возле ворот.

Ранее сообщалось, что уд в Екатеринбурге изменил меру пресечения в отношении экс-начальника отдела семеноводства Минсельхоза Свердловской области Игоря Крупского, обвиняемого в выращивании конопли. Экс-чиновника отпустили из-под стражи на свободу под запрет определенных действий.