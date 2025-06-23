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14:19, 23 июня 2025Силовые структуры

Выращивавшего коноплю российского чиновника отпустили на свободу

Суд отпустил из СИЗО уральского экс-чиновника Крупского, выращивавшего коноплю
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

Суд в Екатеринбурге изменил меру пресечения в отношении бывшего начальника отдела семеноводства Минсельхоза Свердловской области Игоря Крупского, обвиняемого в выращивании конопли. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Экс-чиновника отпустили из-под стражи на свободу под запрет определенных действий. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «а», «г» части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере, совершенные организованной группой») УК РФ.

Предварительно, Крупский выращивал наркосодержащее растение в квартире своего друга. Во время обыска сотрудники ФСБ обнаружили там более 100 горшков с коноплей.

На время расследования чиновник был помещен в СИЗО.

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