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10:58, 14 января 2025Силовые структуры

Конопляная ферма сотрудника Минсельхоза российского региона попала на видео

Силовики показали видео с наркофермы экс-сотрудника Минсельхоза Урала Крупского
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Силовики показали оперативное видео с наркофермы бывшего начальника отдела семеноводства Минсельхоза Свердловской области Игоря Крупского. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видны спецназовцы, заходящие внутрь помещения, где растет конопля. Также показаны боксы с высушенной травой.

В ходе обысков силовики изъяли на наркоферме 143 куста каннабиса и 18 мешков марихуаны. Крупский с напарником обустроил тепличное хозяйство в железнодорожных контейнерах.

13 января Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал его до 23 февраля. Вместе с ним задержаны двое жителей Екатеринбурга, которые, предварительно, были клиентами Крупского.

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