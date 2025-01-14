Конопляная ферма сотрудника Минсельхоза российского региона попала на видео

Силовики показали видео с наркофермы экс-сотрудника Минсельхоза Урала Крупского

Силовики показали оперативное видео с наркофермы бывшего начальника отдела семеноводства Минсельхоза Свердловской области Игоря Крупского. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видны спецназовцы, заходящие внутрь помещения, где растет конопля. Также показаны боксы с высушенной травой.

В ходе обысков силовики изъяли на наркоферме 143 куста каннабиса и 18 мешков марихуаны. Крупский с напарником обустроил тепличное хозяйство в железнодорожных контейнерах.

13 января Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал его до 23 февраля. Вместе с ним задержаны двое жителей Екатеринбурга, которые, предварительно, были клиентами Крупского.