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16:17, 13 января 2025Силовые структуры

Чиновник из АПК российского региона арестован по подозрению в выращивании конопли

На Урале глава отдела семеноводства Крупский арестован за выращивание конопли
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал главу отдела семеноводства министерства агропромышленного комплекса (АПК) и потребительского рынка Свердловской области Игоря Крупского по подозрению в выращивании конопли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным ТАСС, собеседница агентства сообщила, что суд заключил Крупского под стражу до 23 февраля 2025 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

По информации ТАСС, в силовых органах уточнили, что глава отдела семеноводства АПК выращивал наркосодержащее растение в квартире своего друга. Сотрудники ФСБ провели в жилище обыск. В результате было обнаружено более 100 горшков с коноплей. Отмечается, что друг фигуранта также заключен под стражу. Кроме того, в деле есть третий фигурант. Оперативники провели обыск и у него. В итоге они нашли около 20 пакетиков с коноплей. Ему назначен запрет определенных действий.

Ранее сообщалось, что Красноярский гарнизонный военный суд приговорил офицера к 10,5 года колонии строгого режима за незаконный оборот наркотиков.

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