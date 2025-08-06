Назван новый хозяин нефтеперерабатывающего комплекса Дагестана за 100 миллиардов рублей

ФСБ: «Дагнефтепродукт» на 100 млрд рублей возвращен в собственность государства

Государство вернуло под свой контроль нефтеперерабатывающий комплекс Дагестана стоимостью 100 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

Предприятие «Дагнефтепродукт» и нефтеперевалочный завод «Дагнотех» были похищены в результате криминальной схемы с участием бывшего госсекретаря республики Магомеда-Султана Магомедова. В отношении экс-чиновника и его сообщников возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В рамках расследования арестовано имущество Магомедова на общую сумму три миллиарда рублей. Проведено 70 обысков, в результате которых изъято оружие, драгоценности и крупная сумма наличных в разной валюте.

1 июля Магомедов был освобожден от должности. 26 июня суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства нефтеперерабатывающего комплекса «Дагнефтепродукт» и завода «Дагнотех».

Магомед-Султан Магомедов занимал должность госсекретаря Республики Дагестан с ноября 2021 года. 25 июня стало известно о его задержании и обысках по связанным с ним адресам.