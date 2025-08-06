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10:49, 6 августа 2025Силовые структуры

Мешки с долларами и рублями нашли у бывшего госсекретаря Дагестана

ФСБ: У экс-госсекретаря Дагестана Магомедова арестовано имущество на 3 млрд руб.
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве арестовано имущество бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова на общую сумму в три миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

Проведено 70 обысков, в ходе которых дома у экс-чиновника нашли мешки с пачками долларов и рублей. Был вскрыл сейф с многочисленными драгоценностями и часами. Также у Магомедова в особняке обнаружено несколько единиц оружия. Результаты обыска попали на видео, опубликованное Telegram-каналом Mash.

По данным ФСБ, он причастен к хищению у государства нефтеперерабатывающего комплекса республики стоимостью 100 миллиардов рублей. Речь идет о предприятиях «Дагнефтепродукт» и «Дагнотех», которые усилиями правоохранительных органов возвращены в госсобственность.

1 июля Магомедов был освобожден от должности. 26 июня суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства нефтеперерабатывающего комплекса «Дагнефтепродукт» и завода «Дагнотех».

Магомед-Султан Магомедов занимал должность госсекретаря республики Дагестан с ноября 2021 года. 25 июня стало известно о его задержании и обысках по связанным с ним адресам.

ЖЗЛ
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