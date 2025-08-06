Спецназ на вертолете прибыл на обыск особняка экс-госсекретаря Дагестана и попал на видео

ФСБ показала видео с обыском у экс-госсекретаря Дагестана Магомедова

ФСБ показала оперативное видео с задержанием и обыском у бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, причастного к хищению у государства нефтеперерабатывающего комплекса республики стоимостью 100 миллиардов рублей. Запись опубликовал ТАСС.

На кадрах виден спецназ на вертолете, прибывший на предприятия «Дагнефтепродукт» и «Дагнотех», которые возвращены в госсобственность. Силовики проводят обыски по месту работы и в особняке экс-чиновника. Показаны обнаруженные автоматы, деньги, драгоценности и коллекция часов.

В отношении экс-чиновника и его сообщников возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В рамках расследования арестовано имущество Магомедова и других фигурантов дела на общую сумму в три миллиарда рублей.

1 июля он был освобожден от должности. 26 июня суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства нефтеперерабатывающего комплекса «Дагнефтепродукт» и завода «Дагнотех».

Магомед-Султан Магомедов занимал должность госсекретаря республики Дагестан с ноября 2021 года. 25 июня стало известно о его задержании и обысках по связанным с ним адресам.