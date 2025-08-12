Появились подробности о миллиардном состоянии бывшего председателя Верховного суда Адыгеи

В Краснодаре суд арестовал троих ответчиков по иску Генпрокуратуры России об изъятии у бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова активов стоимостью 2,5 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Каплан Коблев, Алексей Еремышко и Александр Агеев взяты под стражу по уголовному делу о махинациях с землей. Издание раскрывает некоторые подробности о них и их взаимоотношениях с судьей.
В частности, известно, что Коблев был женат на дочери Трахова и, по данным Генпрокуратуры, не имел официальных доходов. Тем не менее с 2022 по 2025 год он приобрел свыше 500 объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых превышает 1,1 миллиарда рублей. Часть этих активов Коблев продал. В его собственности осталось имущество, оцениваемое в 600 миллионов рублей.
Агеев, как установили прокуроры, участвовал в сделке с долями торгового комплекса «Монарама Адыгея», который перешел в собственность дочери судьи и ее бывшего мужа Коблева. Как связан Еремышко с семьей Трахова, не раскрывается.
Генпрокуратура требует конфисковать у семьи бывшего главы Верховного суда Адыгеи 100 объектов недвижимости.