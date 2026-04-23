Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:12, 23 апреля 2026

Число лишившихся мантий судей после назначения Краснова председателем ВС подсчитали

Евгений Силаев
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

После назначения Игоря Краснова председателем Верховного суда (ВС) десятки российских судей лишились мантий из-за связей с коррупцией. Об этом сообщило РИА Новости на основе анализа отставок в судейском корпусе.

Отмечается, что первое и громкое дело произошло уже спустя несколько дней после вступления Краснова в должность, когда были прекращены полномочия судьи ВС Виктора Момотова. После этого московский суд изъял в доход государства 97 объектов имущества на 9 миллиардов рублей.

По данным подсчетов, всего с сентября 2025 года мантий лишились десятки судей в ряде субъектов России.

Ранее сообщалось, что Волжский городской суд обратил в доход государства имущество судьи Нижегородского областного суда в отставке Виктора Фомина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok