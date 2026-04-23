Число лишившихся мантий судей после назначения Краснова председателем ВС подсчитали

После назначения Игоря Краснова председателем Верховного суда (ВС) десятки российских судей лишились мантий из-за связей с коррупцией. Об этом сообщило РИА Новости на основе анализа отставок в судейском корпусе.
Отмечается, что первое и громкое дело произошло уже спустя несколько дней после вступления Краснова в должность, когда были прекращены полномочия судьи ВС Виктора Момотова. После этого московский суд изъял в доход государства 97 объектов имущества на 9 миллиардов рублей.
По данным подсчетов, всего с сентября 2025 года мантий лишились десятки судей в ряде субъектов России.
Ранее сообщалось, что Волжский городской суд обратил в доход государства имущество судьи Нижегородского областного суда в отставке Виктора Фомина.