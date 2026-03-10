Реклама

19:47, 10 марта 2026Силовые структуры

Претендовавшего на повышение российского судью лишили имущества

Имущество нижегородского экс-судьи Фомина на 166 млн рублей обратили в доход РФ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Волжский городской суд обратил в доход государства имущество судьи Нижегородского областного суда в отставке Виктора Фомина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Как установил суд, экс-судья пренебрегал законом о противодействии коррупции — а именно, имел непредусмотренные законом доходы. Полученные деньги Фомин тратил на покупку транспорта и недвижимости на территории Московского региона, а также Саратовской и Ростовской областей. Приобретенное имущество он оформлял на родственников.

В итоге суд обратил в доход государства 35 участков и помещений, а также автомобиль BMW X6 XDRIVE 30D. Стоимость указанного имущества составляет 166 миллионов рублей.

Судья Фомин, который претендовал на повышение, попал под подозрение в нарушении антикоррупционного законодательства в феврале. После изучения данных ВККС отказала в рекомендации его кандидатуры на должность заместителя председателя Нижегородского областного суда.

