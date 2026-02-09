Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:19, 9 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности об активах претендовавшего на повышение российского судьи

У нижегородского судьи Фомина найдены не соответствующие его доходу активы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

У судьи Нижегородского областного суда Виктора Фомина и его семьи найдены не соответствующие его и его семье доходы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Верховного суда России.

Как установил суд, его мать владеет 34 объектами недвижимости. Отмечается, что женщине за 70 лет.

Ранее сообщалось, что речь идет об активах, приобретенных на неподтвержденные доходы в период, когда Фомин занимал должность Серпуховского городского прокурора Московской области.

Судья Фомин, претендовавший на повышение, попал под подозрение в нарушении антикоррупционного законодательства.

После изучения данных по Фомину ВККС отказала в рекомендации его кандидатуры на должность заместителя председателя Нижегородского областного суда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Великобритании может лишиться поста из-за дела Эпштейна. В чем обвиняют Стармера и как он реагирует на критику?

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Samsung поймали на обмане с дешевыми смартфонами

    Галкин опубликовал фото из Москвы

    Волочкова пожаловалась на использование ее фото в рекламе алко-шоу

    Россиянам напомнили о возможности лишиться животного за долги

    Роналду прекратил забастовку

    США подписали соглашение о взаимодействии по мирному атому с постсоветской страной

    Электричество резко подорожало в одном из регионов Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok