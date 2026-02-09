Раскрыты подробности об активах претендовавшего на повышение российского судьи

У нижегородского судьи Фомина найдены не соответствующие его доходу активы

У судьи Нижегородского областного суда Виктора Фомина и его семьи найдены не соответствующие его и его семье доходы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Верховного суда России.

Как установил суд, его мать владеет 34 объектами недвижимости. Отмечается, что женщине за 70 лет.

Ранее сообщалось, что речь идет об активах, приобретенных на неподтвержденные доходы в период, когда Фомин занимал должность Серпуховского городского прокурора Московской области.

Судья Фомин, претендовавший на повышение, попал под подозрение в нарушении антикоррупционного законодательства.

После изучения данных по Фомину ВККС отказала в рекомендации его кандидатуры на должность заместителя председателя Нижегородского областного суда.

