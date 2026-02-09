Претендовавшего на повышение российского судью отдали на проверку

ВККС направила в ГП РФ материалы по нижегородскому судье Фомину для проверки

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России по поручению председателя Верховного суда Игоря Краснова направила в Генпрокуратуру материалы в отношении судьи Нижегородского областного суда Виктора Фомина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе высшей судебной инстанции страны.

Судья, претендовавший на повышение, заподозрен в нарушении антикоррупционного законодательства. После изучения данных по Фомину ВККС отказала в рекомендации его кандидатуры на должность заместителя председателя Нижегородского областного суда.

Материалы в отношении него переданы Генпрокуратуре для предъявления антикоррупционного иска с последующим лишением судейского статуса.

Фомин является исполняющим обязанности председателя судебной коллегии по административным делам Нижегородского облсуда. Он работает судьей с марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в ВККС представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи из Луганской народной республики.