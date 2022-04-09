Рогозин оценил возможность восстановления сотрудничества с Западом по космосу

Рогозин: сотрудничество с Западом по космосу в той или иной форме будет восстановлено

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что сотрудничество со странами Запада в космической сфере в той или иной форме будет восстановлено, когда там произойдет смена руководства. Об этом он заявил в интервью RT, передает ТАСС.

По его словам, какими бы жесткими не были введенные против России санкции, полностью разорвать отношения по космосу не получится. Рогозин отметил, что потом отношения с Западом очень тяжело будет восстанавливать. После того как в западных странах сменится руководство и поймут, что санкции — это экономическая война, которая наносит ущерб всем сторонам, Россия и Запад в той или иной мере вернутся к сотрудничеству.

Помимо этого, глава «Роскосмоса» рассказал, что на данный момент госкорпорация планирует развивать отношения с Китаем, а также Индией, странами Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии и другими, у которых есть амбиции в космосе.

Ранее сообщалось, что Европейское космическое агентство (ЕКА) продолжает переговоры с НАСА по замене российского вклада в марсианскую миссию ExoMars. «Это было непростое решение», — сказал гендиректор ЕКА Йозеф Ашбахер, комментируя решение о прекращении участия агентства в совместной с «Роскосмосом» миссии ExoMars.

