Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В Европе рассказали о замене России в миссии ExoMars

В Европейском космическом агентстве рассказали о замене «Роскосмоса» в миссии ExoMars

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Европейское космическое агентство (ЕКА) продолжает переговоры с НАСА по замене российского вклада в марсианскую миссию ExoMars, сообщает SpaceNews.

«Это было непростое решение», — сказал гендиректор ЕКА Йозеф Ашбахер, комментируя решение о прекращении участия агентства в совместной с «Роскосмосом» миссии ExoMars.

Издание пишет, что в настоящее время ЕКА и НАСА рассматривают несколько вариантов замены российского вклада в ExoMars, заключающегося в предоставлении ракеты, посадочного модуля и некоторых компонентов, в частности, радиоизотопных источников энергии. «К июлю я ожидаю получить решение от моих государств-членов», — сказал Ашбахер.

По словам директора французского Национального центра космических исследований Филиппа Батиста, после начала специальной операции России по защите Донбасса и последовавших за этим западных санкций совместные с Москвой миссии вроде ExoMars отошли на второй план, поскольку партнерские отношения приостановлены, что делает «очень трудным прогнозирование будущего» сотрудничества с Россией.

Издание отмечает, что исключением является программа Международной космической станции (МКС), в которой большую роль играют США и Россия.

Материалы по теме:
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс: главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс:главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
28 декабря

В марте ЕКА отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом» по совместной марсианской миссии ExoMars. Тогда же гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя в Telegram данное заявление, отметил, что «Европейское космическое агентство назло русской бабушке решило отморозить себе уши».

Запуск второго этапа марсианской миссии ЕКА и «Роскосмоса» намечался на сентябрь 2022 года. Россия для ExoMars-2022 предоставляла ракету-носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Посол России заявил о «дальнейшем кровопролитии» из-за поставок оружия Киеву
Google заблокировал YouTube-канал Госдумы
Российский экономист рассказал о провоцируемом США кризисе в ЕC
Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде
В Европе рассказали о замене России в миссии ExoMars
Игроки НХЛ устроили массовую драку после матча
США сделали исключение для россиян под санкциями
Десятки рейсов задержали и отменили в Москве
Минобороны показало уничтожение украинского «Бук-М1» российскими истребителями
США призвали ЮАР к единству по ситуации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.