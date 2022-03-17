Европа отказалась от сотрудничества с Россией по миссии ExoMars

ЕКА заявило о невозможности сотрудничать с «Роскосмосом» по марсианской миссии ExoMars

Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом» по совместной марсианской миссии ExoMars, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на организацию.

«Правящий совет ЕКА, чья встреча прошла в Париже 16-17 марта, оценил ситуацию с ExoMars, сложившуюся из-за действий на Украине, и единогласно решил, что в настоящее время невозможно продолжать действующее сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии марсохода в рамках ExoMars, и наделил генерального директора ЕКA полномочиями принять необходимые решения, чтобы приостановить сотрудничество», — заявили в ЕКА.

В марте гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация ожидает решения ЕКА по совместной европейско-российской марсианской миссии ExoMars-2022.

В феврале ЕКА после начала российской спецоперации в Донбассе назвало маловероятным совместный с Россией запуск марсианской миссии ExoMars в 2022 году.

Гендиректор «Роскосмоса», комментируя в Telegram данное заявление, отметил, что «Европейское космическое агентство назло русской бабушке решило отморозить себе уши».

Запуск второго этапа марсианской миссии ЕКА и «Роскосмоса» намечался на сентябрь 2022 года. Россия для ExoMars-2022 предоставляла ракету-носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin.